Ferrovie: Rfi, guasto a stazione Milano-Lambrate, circolazione in graduale ripresa (Di giovedì 30 giugno 2022) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - circolazione ferroviaria in graduale ripresa, dalle 9.20, fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale, dopo che un inconveniente tecnico all'apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate ha provocato ritardi e disagi sin dalle prime ore della mattinata. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che "i tecnici sono intervenuti per ripristinare la circolazione ferroviaria, rallentata dalle 6" e il traffico sta tornando gradualmente alla normalità. "Al momento -precisa Rfi-permangono ancora alcuni ritardi". Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022), 30 giu. (Adnkronos) -ferroviaria in, dalle 9.20, fra le stazioni diCentrale, dopo che un inconveniente tecnico all'apparato che regola il traffico delladiha provocato ritardi e disagi sin dalle prime ore della mattinata. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che "i tecnici sono intervenuti per ripristinare laferroviaria, rallentata dalle 6" e il traffico sta tornando gradualmente alla normalità. "Al momento -precisa Rfi-permangono ancora alcuni ritardi".

