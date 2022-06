Così scatta la spia del Fisco sulle carte di credito (Di giovedì 30 giugno 2022) La Camera approva il Pnrr 2. L'Agenzia delle Entrate avrà i dati delle transazioni giornaliere delle carte di credito. Ecco cosa saprà di noi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) La Camera approva il Pnrr 2. L'Agenzia delle Entrate avrà i dati delle transazioni giornaliere delledi. Ecco cosa saprà di noi

Pubblicità

Valtermiki : RT @sibilla75: #Draghi smentisce l'aver chiesto la testa di Conte con estremo ritardo:per una cosa così grave,si scatta come molle e si ann… - stefano_vito : RT @Red74Mike: Ce l'avete anche voi quella molla che scatta quando qualcuno vi dice che DOVETE fare così e immediatamente fate l'esatto con… - Ghibli380 : RT @sibilla75: #Draghi smentisce l'aver chiesto la testa di Conte con estremo ritardo:per una cosa così grave,si scatta come molle e si ann… - CristinaPasque2 : RT @sibilla75: #Draghi smentisce l'aver chiesto la testa di Conte con estremo ritardo:per una cosa così grave,si scatta come molle e si ann… - MaxChickpeas : RT @sibilla75: #Draghi smentisce l'aver chiesto la testa di Conte con estremo ritardo:per una cosa così grave,si scatta come molle e si ann… -