Cosa serve all’Atalanta sul mercato (Di giovedì 30 giugno 2022) «Noi dell’Atalanta però abbiamo una certezza ed è che la squadra e Gasperini, con tutto il suo staff, daranno sempre il massimo e onoreranno come sempre la maglia, perché tutti hanno capito qual è lo spirito della nostra società». Con le sue parole Percassi ha dovuto sottolineare ciò che fino a un anno fa era l’ovvio, e cioè che Giampiero Gasperini è la garanzia, per un’altra annata di grande gioco e successi. Lo ha dovuto sottolineare perché c’è stato un certo momento, verso la fine della stagione, in cui non era così scontato che il tecnico rimanesse all’Atalanta. La scorsa stagione l’Atalanta è arrivata ottava: il piazzamento più basso dell’era Gasperini. Più basso del settimo posto del secondo anno, quello in cui di più la squadra aveva pagato l’assestamento nella sua nuova dimensione, quella in cui si giocavano partite ogni tre giorni. Peggiore perché arrivata ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 30 giugno 2022) «Noi dell’Atalanta però abbiamo una certezza ed è che la squadra e Gasperini, con tutto il suo staff, daranno sempre il massimo e onoreranno come sempre la maglia, perché tutti hanno capito qual è lo spirito della nostra società». Con le sue parole Percassi ha dovuto sottolineare ciò che fino a un anno fa era l’ovvio, e cioè che Giampiero Gasperini è la garanzia, per un’altra annata di grande gioco e successi. Lo ha dovuto sottolineare perché c’è stato un certo momento, verso la fine della stagione, in cui non era così scontato che il tecnico rimanesse. La scorsa stagione l’Atalanta è arrivata ottava: il piazzamento più basso dell’era Gasperini. Più basso del settimo posto del secondo anno, quello in cui di più la squadra aveva pagato l’assestamento nella sua nuova dimensione, quella in cui si giocavano partite ogni tre giorni. Peggiore perché arrivata ...

Pubblicità

borghi_claudio : Defaulta e la cosa che qui pare non abbiano capito in troppi è che se ne frega. Con il rublo a 50 ma secondo voi ch… - santegidionews : In un mondo in guerra cosa serve la #cooperazione per l’#Italia? La cooperazione è l’indice di estroversione del pa… - MariannaMaryed : @BPedrelliSimoni Per la società è importante sapere dell'esistenza di queste persone, molte volte quando dico in so… - lucepersempre : 'Qualche volta vi dovete dimenticare come vi sentite, e ricordare cosa meritate. Siate abbastanza forti di lasciare… - MaxCi65 : @derricostefano @CarloCalenda @Azione_it quali sono le soluzioni, e come garantire il base load (ammesso tu sappia cosa sia e a cosa serve)? -