CM.com – RIUNIONE FINITA, C’È L’ACCORDO TRA MALDINI E IL MILAN: ANNUNCIO GIÀ STASERA? | Primapagina (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 22:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: 21.05 – FINITA la RIUNIONE tra MALDINI e i vertici del club a Casa MILAN: c’è la firma del Direttore dell’area tecnica rossonera. Tra poco il servizio completo 18.30 – Ora ci siamo, MALDINI rinnova con il MILAN: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Direttore dell’Area Tecnica ha accettato l’offerta, a breve l’ANNUNCIO ufficiale. 18.25 – Ivan Gazidis ha lasciato in questi istanti Casa MILAN. 14.40 – Nel primo pomeriggio è arrivato in via Aldo Rossi anche l’a.d. Gazidis. Ricky Massara ha invece lasciato Casa MILAN per Rimini, dove questa sera, al Grand Hotel, si apre ufficialmente il calciomercato. 14.25 – All’arrivo in Lega Serie A, il presidente rossonero Paolo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 22:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: 21.05 –latrae i vertici del club a Casa: c’è la firma del Direttore dell’area tecnica rossonera. Tra poco il servizio completo 18.30 – Ora ci siamo,rinnova con il: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Direttore dell’Area Tecnica ha accettato l’offerta, a breve l’ufficiale. 18.25 – Ivan Gazidis ha lasciato in questi istanti Casa. 14.40 – Nel primo pomeriggio è arrivato in via Aldo Rossi anche l’a.d. Gazidis. Ricky Massara ha invece lasciato Casaper Rimini, dove questa sera, al Grand Hotel, si apre ufficialmente il calciomercato. 14.25 – All’arrivo in Lega Serie A, il presidente rossonero Paolo ...

