Cascina | baracche a fuoco | muoiono due cani - Cronaca - lanazione it

Vigili del fuoco (archivio)(Pisa), 30 giugno 2022 - Incendio nella notte in dueutilizzate come deposito di mezzi agricoli anel Pisano. Due cani che si trovavano dentro le strutture sono morti bruciati. L'incendio è scoppiato per cause ancora da accertare, l'...Sono morti due cani in seguito a un incendio a. Alle 22.30 di mercoledì 29 giugno è scattato l'allarme per un rogo in dueusate come deposito di mezzi agricoli. Le fiamme hanno colpito i manufatti in legno e lamiera, che sono ...Ieri sera, 29 giugno, intorno alle 22, 30, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Savi Sud a Cascina per un incendio che aveva coinvolto 2 baracch e in legno e lamiera contenenti attrez ...All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già avvolto i due manufatti in legno e lamiera che sono risultati trappole mortali per i due animali ...