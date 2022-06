Carri armati diretti in Ucraina fermati nel Salernitano: ora la polizia stradale chiarisce il perché dello stop. La segnalazione è partita da un casellante (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri, 29 giugno, la polizia stradale ha imposto uno stop ai Carri armati italiani Pzh 2000 provenienti dalla base di Persano e diretti in Germania per un’esercitazione. Sono stati costretti a fare marcia indietro a causa della revisione scaduta e della mancata presenza della carta di circolazione dei mezzi che li trasportavano. La vicenda ha sollevato parecchio interesse, tanto che ora la polizia stradale ha deciso di fornire la sua ricostruzione. A far intervenire la polizia è stato un casellante di Autostrade per l’Italia che, tra domenica e lunedì scorso, vedendo sopraggiungere la colonna di mezzi pesanti «si era reso conto che si trattava di un trasporto eccezionale e che la documentazione esibita presentava ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri, 29 giugno, laha imposto unoaiitaliani Pzh 2000 provenienti dalla base di Persano ein Germania per un’esercitazione. Sono stati costretti a fare marcia indietro a causa della revisione scaduta e della mancata presenza della carta di circolazione dei mezzi che li trasportavano. La vicenda ha sollevato parecchio interesse, tanto che ora laha deciso di fornire la sua ricostruzione. A far intervenire laè stato undi Autostrade per l’Italia che, tra domenica e lunedì scorso, vedendo sopraggiungere la colonna di mezzi pesanti «si era reso conto che si trattava di un trasporto eccezionale e che la documentazione esibita presentava ...

