Cani bagnini in azione sul litorale laziale | ecco dove da Montalto a Sperlonga

(Di giovedì 30 giugno 2022) Estate 2022, dadi Castro ale spiagge suldel Lazio e di Roma “sorvegliate speciali” daia quattro zampe. La stagione estiva della Scuola ItalianaSalvataggio riparte il prossimo week end del 2 e 3 luglio e proseguirà fino a fine agosto per aumentare il livello della sicurezza in mare e sulla spiaggia. Rinnovata anche quest’anno la storica collaborcon il Comune didi Castro, in provincia di Viterbo. Le postazioni delle Unità Cinofile in ausilio e affiancamento ai presidi di sicurezza balneare tradizionali saranno tre: due suldie una sulla spiaggia di Pescia Romana. Confermata anche la presenza della Scuola Italiana...

Il valore aggiunto dei cani bagnino sta nella forza e velocità di intervento che, in caso di un principio di annegamento, sono fondamentali e possono fare la differenza.