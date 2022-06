Calcio femminile, Europei U19: Italia acciuffa Francia sul 2-2, ancora speranze per accesso in semifinale (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’Italia mai doma mette in difficoltà la Francia nella seconda giornata degli Europei U19 di Calcio femminile. Le Azzurrine di Enrico Sbardella, infatti, giocano una gran partita e pareggiano sul 2-2 contro la forte formazione transalpina. Nel recupero di primo tempo, è Arcangeli a sbloccare il match su Calcio di rigore per un fallo subito dalla stessa attaccante della Juventus. Nel riposo, nel giro di quattro minuti entro il 70?, si scatena Bahlouli, che manda in rete prima Coquet e poi Ribadeira per l’uno-due che ribalta il risultato. Nel finale, dove c’è spazio anche per la traversa di Ferrara, arriva il definitivo pareggio ancora dal dischetto e ancora con Arcangeli, per fallo subito stavolta da Della Peruta. Dopo la sconfitta all’esordio contro ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’mai doma mette in difficoltà lanella seconda giornata degliU19 di. Le Azzurrine di Enrico Sbardella, infatti, giocano una gran partita e pareggiano sul 2-2 contro la forte formazione transalpina. Nel recupero di primo tempo, è Arcangeli a sbloccare il match sudi rigore per un fallo subito dalla stessa attaccante della Juventus. Nel riposo, nel giro di quattro minuti entro il 70?, si scatena Bahlouli, che manda in rete prima Coquet e poi Ribadeira per l’uno-due che ribalta il risultato. Nel finale, dove c’è spazio anche per la traversa di Ferrara, arriva il definitivo pareggiodal dischetto econ Arcangeli, per fallo subito stavolta da Della Peruta. Dopo la sconfitta all’esordio contro ...

