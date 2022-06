Biden,pronto a cambiare regole parlamento per legge aborto (Di giovedì 30 giugno 2022) "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'aborto. E' necessario trasformare in legge la Roe v. Wade'". Lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa finale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'. E' necessario trasformare inla Roe v. Wade'". Lo ha detto Joenella conferenza stampa finale del ...

Biden, pronto a vendere F - 16 a Turchia ma serve Congresso "Dobbiamo vendere i jet F16 e modernizzarli, ho bisogno dell'approvazione del Congresso per farlo ma credo di riuscirci". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nella conferenza stampa dopo il vertice della Nato a Madrid rispondendo ad una domanda sulla possibile vendita dei jet alla Turchia. . Biden,pronto a cambiare regole parlamento per legge aborto "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'aborto. E' necessario trasformare in legge la Roe v. Wade'". Lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa finale del vertice della Nato. Il presidente americano ha detto di essere disposto a "abolire la regole dell'ostruzionismo" al Senato pur di trasformare la sentenza in ...