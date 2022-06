Barbara d’Urso confermata nei palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi: “Avrà altri programmi” (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono giorni caotici in casa Mediaset, dove nelle ultime ore si rincorrono i rumors per la definizione dei palinsesti 2022/2023 ma cominciano a trapelare le prime informazioni certe. Barbara d’Urso, la conduttrice è stata confermata a Mediaset Non i tocca il daytime della rete. Le regine di Mediaset sembrano confermate tutte quante: Maria De FIlippi, Barbara d’Urso, Barbara Palombelli e Federica Panicucci, che dovrebbero mantenere le stesse conduzioni almeno della fascia pomeridiana. Non era così scontato, infatti intorno alla fine di aprile erano state messe in giro delle voci su un presunto addio a Mediaset. La conduttrice allora era dovuta intervenire a gamba ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono giorni caotici in casa, dove nelle ultime ore si rincorrono i rumors per la definizione deima cominciano a trapelare le prime informazioni certe., la conduttrice è stataNon i tocca il daytime della rete. Le regine disembrano confermate tutte quante: Maria De FIlippi,Palombelli e Federica Panicucci, che dovrebbero mantenere le stesse conduzioni almeno della fascia pomeridiana. Non era così scontato, infatti intorno alla fine di aprile erano state messe in giro delle voci su un presunto addio a. La conduttrice allora era dovuta intervenire a gamba ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - davidemaggio : Barbara D'urso confermata per le prossime stagioni, Piersilvio dixit. #PalinsestiMediaset 2022/2023 Stop a Pupa pe… - GiusCandela : Piersilvio Berlusconi boccia La Pupa e il Secchione Show: 'Riuscito a metà, lasciamolo riposare'. Contratto rinnova… - DilettaDenz : RT @trashastrale: Barbara D’Urso resta a Mediaset con un contratto già rinnovato PER ANNI! Lo schiaffo D’Urso arriva come uno tsunami a ch… - Federic01996 : RT @trashastrale: Barbara D’Urso resta a Mediaset con un contratto già rinnovato PER ANNI! Lo schiaffo D’Urso arriva come uno tsunami a ch… -