Atletica | Paolo Camossi spiega l’infortunio di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs non correrà al meeting di Stoccolma (Svezia) in programma stasera. A renderlo noto è stato lo staff dello sprinter campione olimpico a Tokyo. Un problema, un fastidio al gluteo per la precisione, su cui il suo tecnico Paolo Camossi, ai microfoni della Rai, ha precisato: "Marcell ha avvertito questo fastidio e per precauzione abbiamo preferito fermarci".Poi ha aggiunto: "Dopo i Campionati Italiani, che hanno portato della stanchezza e delle tossine normali e naturali al suo corpo, abbiamo alzato il ritmo per arrivare preparati a questo meeting ma è scattato questo allarme". Infine Paolo Camossi ha detto: "Non siamo preoccupati ma vogliamo dare il giusto peso alla cosa, domani inizieremo comunque la nostra marcia d'avvicinamento ai Mondiali partendo per ...

