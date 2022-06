Altro che “battaglia di civiltà” | lo ius scholae è uno schifo | e va detto forte e chiaro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – Mentre in Italia si discuteva di ius, a Parigi è arrivata la condanna all’ergastolo per il «nuovo europeo» Salah Abdeslam, il boia del Bataclan. Il caso non esiste mai. Nato cittadino francese, naturalizzato belga, il terrorista di origini marocchine nutriva un odio profondo e radicato per quelli che – passaporto alla mano – erano i suoi connazionali. Ovviamente, questo non vuol dire che ogni immigrato diventa automaticamente un islamista assetato di sangue. Eppure, cancellare le origini a colpi di spugna, Imagine e pisellò può portare anche a questo, al paradiso multirazziale che si trasforma in bolgia dei dannati: banlieue, baby gang, ghetti etnici, Peschiera. Lo iuse il teatrino della politica Come al solito, la discussione politica sullo iussi è presto abbassata al livello delle larve. ...