A Leonardo contratto in Ungheria per un hub smistamento pacchi (Di giovedì 30 giugno 2022) "Magyar Posta si affida a Leonardo per realizzare il principale hub di smistamento pacchi dell'Ungheria. È l'ultimo traguardo internazionale nel settore della logistica e, allo stesso tempo, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Magyar Posta si affida aper realizzare il principale hub didell'. È l'ultimo traguardo internazionale nel settore della logistica e, allo stesso tempo, la ...

Pubblicità

fisco24_info : A Leonardo contratto in Ungheria per un hub smistamento pacchi: Vale oltre 26 mln. Soluzione da 100 milioni di pacc… - ottoperette : @Seby_Sarno_ Se il contratto scade oggi, non ci vuole Leonardo da Vinci per capire che le firme dovrebbero arrivare entro oggi. - ildumba : @Guaglia6 @J__kcaj (estate 2019 dopo l'addio di Leonardo situazione molto simile con la significativa differenza ch… - Jack99p : @uccelloRossOak Io propongo l'accoppiata vincente Mirabelli- Leonardo e a novembre, quando scade il contratto a gaz… - SaverioTolomeo : @NicoSchira Campos non é un fesso. Sono finiti i tempi di Leonardo al PSG. Skriniar non verrà mai pagato 60 mln ad… -