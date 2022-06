Tale e Quale Show: ex del GF VIP 6 ed ex di Uomini e Donne nel cast? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carlo Conti corre ai ripari. Dopo la perdita di Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri a Tale e Quale Show, deve trovare altri personaggi molto noti che partecipino a questa nuova edizione che andrà presto in onda su Rai 1. Pare che il famoso conduttore abbia facilmente trovato con chi sostituire i succitati vipponi e siano due volti molto amati dal pubblico. Leggi anche: Dove vedere la replica di Tale e Quale Show Tale e Quale Show: due nuove concorrenti famose presto nel cast? Se i giudici del programma di Rai 1 sono già stati resi noti (Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello), altrettanto non si può dire del cast, che sembra ancora in via di formazione. TvBlog.it ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carlo Conti corre ai ripari. Dopo la perdita di Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri a, deve trovare altri personaggi molto noti che partecipino a questa nuova edizione che andrà presto in onda su Rai 1. Pare che il famoso conduttore abbia facilmente trovato con chi sostituire i succitati vipponi e siano due volti molto amati dal pubblico. Leggi anche: Dove vedere la replica di: due nuove concorrenti famose presto nel? Se i giudici del programma di Rai 1 sono già stati resi noti (Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello), altrettanto non si può dire del, che sembra ancora in via di formazione. TvBlog.it ...

