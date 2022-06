(Di mercoledì 29 giugno 2022) Lacurdo -Aminehha criticato aspramente ildi Stoccolma per i negoziati che hanno portato all'apertura diall'ingresso di Finlandia enella. L'...

Se lanon ha il coraggio di dirlo direttamente, può dare il sostegno agli Stati Uniti" ha proseguito la. 'Si abbandona quanto conquistato, a causa di un dittatore e ci si allea con un ...Secondo il network turco Trt , 'e Finlandia hanno promesso alla Turchia passi concreti per l'... ha scritto il Manifesto , c'è anche quello di unacurda svedese del Left Party, Amineh ... Svezia, la deputata curda Kakabaveh non ci sta: “Traditi dalla Nato e dal governo svedese, Erdogan è un dittatore” Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla quale chiede una spiegazione. “Spero che altri partiti politici chiamino Ann Linde alla commissione Affari es ...La polemica sulla partecipazione di Putin al G20, la Turchia che ha accettato di far entrare Svezia e Finlandia nella NATO, e la discussione alla Camera sullo "ius scholae" ...