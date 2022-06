Strage Bataclan | ergastolo per Salah Abdeslam | è l' unico attentatore sopravvissuto all' attacco

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La chiamano ' pena di morte sociale ' e finora in Francia era stata pronunciata soltanto per 4 persone, mai per un terrorista. È l''incomprimibile', cioè senza nessuna possibilità di sconti, ...

Servirà l'anno prossimo anche al processo per ladi Nizza del 14 luglio 2016. La sera delle ... quindi l'irruzione del commando suicida armato di cinture esplosive al, dove era in scena ...... principale imputato del processo, unico superstite del commando che uccise 130 persone fra Parigi e Saint - Denis, gran parte delle quali all'interno del teatro. La procura nazionale ...Salah Abdeslam, unico superstite dei commando kamikaze che uccise 130 persone e ne ferì altre 350, è stato dichiarato colpevole di omicidio e tentato omicidio con associazione terroristica. Altre 19 c ...Con ritardo, ma la sentenza sul Bataclan è arrivata. Il presidente del tribunale ha affermato che 19 dei 20 imputati per le stragi jihadiste di Parigi del 13 novembre 2015 (soltanto ...