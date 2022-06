Sospetto pacco bomba | attesi gli artificieri all' Agenzia delle Entrate

Pubblicità

viverepesaro : Sospetto pacco bomba all'Agenzia delle Entrate, scatta l'allarme [LE FOTO] - infoitinterno : Leonardo, pacco sospetto nella sede di Roma, artificieri e Vigili del fuoco sul posto - TuttoSuRoma : Leonardo, pacco sospetto nella sede di #Roma, artificieri e Vigili del fuoco sul posto - massimo_san : RT @Open_gol: È giallo sul mittente riportato sul pacco sospetto. Gli artificieri hanno trovato il nome di uno studio legale, su cui ora st… - Open_gol : È giallo sul mittente riportato sul pacco sospetto. Gli artificieri hanno trovato il nome di uno studio legale, su… -

Vivere Pesaro

PESARO - Quando qualcuno l'ha visto ha fatto subito scattare l ' allarme . Il tutto per unbomba all'Agenzia delle Entrate di Pesaro negli uffici di Via Mameli. E' scattata subito la mobilitazione con i Carabinieri, i vigili del fuoco e con loro anche Croce Rossa Italiana e ...... chimico, batteriologico (Nbcr) lunedì alle 12 sono entrati in azione alla sede di Finmeccanica in piazza Montegrappa a Roma, a due passi da viale Mazzini, per un. Questo contenuto è ... Sospetto pacco bomba all'Agenzia delle Entrate, scatta l'allarme [LE FOTO] PESARO - Quando qualcuno l'ha visto ha fatto subito scattare l'allarme. Il tutto per un sospetto pacco bomba all'Agenzia delle Entrate di Pesaro negli uffici di Via Mameli.- ROMA, 27 GIU - Un pacco contenente polvere da sparo e fili, indirizzato all'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, è arrivato oggi nell'ufficio corrispondenza della società a Roma ...