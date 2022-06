Sono marito e moglie (vip)! Il matrimonio a Roma con tanti colleghi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Countdown finito: Neva Leoni matrimonio e grande festa anche con i colleghi. Le nozze dell’attrice de Il Paradiso delle Signore e il fidanzato Claudio Colica, annunciate da lei meno di un mese fa durante l’addio al nubilato, Sono state celebrate martedì 28 giugno 2022 a Roma. “E quindi a quanto pare mi sposo… Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto! Vi amo immensamente, cerchiamo di vederci ogni tanto pure dopo eh!”, aveva scritto nella didascalia delle foto con le amiche Neva Leoni, che nella popolare fiction di Rai1 interpreta il personaggio di Tina Amato. Neva Leoni matrimonio: l’attrice si è sposata Dopo un fidanzamento durato qualche anno e la proposta di matrimonio avvenuta in un cinema ad agosto di 2 anni fa finalmente il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Countdown finito: Neva Leonie grande festa anche con i. Le nozze dell’attrice de Il Paradiso delle Signore e il fidanzato Claudio Colica, annunciate da lei meno di un mese fa durante l’addio al nubilato,state celebrate martedì 28 giugno 2022 a. “E quindi a quanto pare mi sposo… Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto! Vi amo immensamente, cerchiamo di vederci ogni tanto pure dopo eh!”, aveva scritto nella didascalia delle foto con le amiche Neva Leoni, che nella popolare fiction di Rai1 interpreta il personaggio di Tina Amato. Neva Leoni: l’attrice si è sposata Dopo un fidanzamento durato qualche anno e la proposta diavvenuta in un cinema ad agosto di 2 anni fa finalmente il ...

