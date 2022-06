Sicurezza energetica, la tavola rotonda del gruppo Ecr boccia la Commissione Ue: “Va invertita la rotta” (Di mercoledì 29 giugno 2022) La seconda giornata degli study days del gruppo Ecr al Parlamento europeo, che si tiene a Roma fino a domani presso l’hotel Excelsior, si è aperta con un panel sulla Sicurezza energetica in Europa e il Fit for 55. È intervenuto l’eurodeputato di FdI- Ecr e responsabile Ambiente ed Energia del partito Nicola Procaccini che ha avvertito: ”La transizione che vuole l’Europa delle sinistre e del vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, è figlia di un pensiero sconfitto dalla storia, che genera ostilità verso la libertà economica e d’impresa, che impedisce una transizione serena verso le fonti rinnovabili”. “Attuare una transizione energetica ideologica e accelerata che non tiene conto delle reali esigenze dei cittadini e degli Stati – rimarca Procaccini – è un’utopia che rischia di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) La seconda giornata degli study days delEcr al Parlamento europeo, che si tiene a Roma fino a domani presso l’hotel Excelsior, si è aperta con un panel sullain Europa e il Fit for 55. È intervenuto l’eurodeputato di FdI- Ecr e responsabile Ambiente ed Energia del partito Nicola Procaccini che ha avvertito: ”La transizione che vuole l’Europa delle sinistre e del vice presidente dellaeuropea, Frans Timmermans, è figlia di un pensiero sconfitto dalla storia, che genera ostilità verso la libertà economica e d’impresa, che impedisce una transizione serena verso le fonti rinnovabili”. “Attuare una transizioneideologica e accelerata che non tiene conto delle reali esigenze dei cittadini e degli Stati – rimarca Procaccini – è un’utopia che rischia di ...

Pubblicità

CarloCalenda : Dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, l’insegnamento che dobbiamo trarre è che ogni volta che posti… - SecolodItalia1 : Sicurezza energetica, la tavola rotonda del gruppo Ecr boccia la Commissione Ue: “Va invertita la rotta”… - lifestyleblogit : Efferoma - Porte automatiche Roma: “Porte automatiche, numerosi vantaggi in termini di praticità, sicurezza, esteti… - LocalPage3 : Efferoma - Porte automatiche Roma: “Porte automatiche, numerosi vantaggi in termini di praticità, sicurezza, esteti… - ClaudGiacalone : SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Venerdì 15 l… -