Sei Sorelle Anticipazioni 30 giugno 2022: Adela confessa il suo più grande segreto! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 30 giugno 2022, Adela decide di rivelare alle Sorelle che il suo matrimonio è stato un incubo. Salvador, dopo l'ennesima minaccia di Don Ricardo, prende una decisione molto sofferta. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 giugno 2022) Vediamo ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 30decide di rivelare alleche il suo matrimonio è stato un incubo. Salvador, dopo l'ennesima minaccia di Don Ricardo, prende una decisione molto sofferta.

Pubblicità

PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - 63frau : RT @de_marchi9: In questi giorni hai valorizzato il brand, hai valorizzato la Puglia...ma soprattutto te stessa, perché ricordati che sei s… - AntonellaQuagl7 : RT @de_marchi9: In questi giorni hai valorizzato il brand, hai valorizzato la Puglia...ma soprattutto te stessa, perché ricordati che sei s… - Sabri_Alhana : RT @de_marchi9: In questi giorni hai valorizzato il brand, hai valorizzato la Puglia...ma soprattutto te stessa, perché ricordati che sei s… -