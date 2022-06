Rabiot trova squadra: ecco l’offerta, impossibile rifiutare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel mercato estivo della Juventus bisogna fare attenzione alle uscite; da questo punto di vista, Rabiot sembra aver trovato squadra. Allegri, in questa sessione estiva di mercato, conta di assistere ad una vera e propria rivoluzione; sono diversi, infatti, i giocatori destinati ad arrivare alla corte del tecnico e, di conseguenza, sono altrettanti quelli che probabilmente lasceranno Torino. Proprio sul fronte cessione tiene banco la questione Rabiot; il francese, nel corso della passata stagione, è stato uno titolari fissi della Juventus ma è andato decisamente sotto le aspettative con l’apporto realizzativo. Le strade tra il club bianconero e il centrocampista si potrebbero separare nel corso di questo mercato. AnsafotoAbbiamo giustamente detto di come Rabiot abbia deluso per quanto riguarda il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel mercato estivo della Juventus bisogna fare attenzione alle uscite; da questo punto di vista,sembra averto. Allegri, in questa sessione estiva di mercato, conta di assistere ad una vera e propria rivoluzione; sono diversi, infatti, i giocatori destinati ad arrivare alla corte del tecnico e, di conseguenza, sono altrettanti quelli che probabilmente lasceranno Torino. Proprio sul fronte cessione tiene banco la questione; il francese, nel corso della passata stagione, è stato uno titolari fissi della Juventus ma è andato decisamente sotto le aspettative con l’apporto realizzativo. Le strade tra il club bianconero e il centrocampista si potrebbero separare nel corso di questo mercato. AnsafotoAbbiamo giustamente detto di comeabbia deluso per quanto riguarda il ...

