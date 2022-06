Quando esce The Princess? Ecco la data di uscita del nuovo film con Joey King (Di mercoledì 29 giugno 2022) The Princess, il nuovo film originale Disney Plus con protagonista l’attrice statunitense Joey King, è in arrivo sulla piattaforma streaming di proprietà della Disney. Classe 1999, di Los Angeles, la King è diventata famosa in Italia per il ruolo da protagonista nella serie televisiva The Kissing Booth di Netflix, dove ha recitato insieme a Joel Courtney e Jacob Elordi. Ora è pronta a conquistare altri migliaia di fan in giro per il mondo interpretando il ruolo di protagonista nel film d’azione prodotto dai 20th Century Studios, per la regia di Le-Van Kiet. Di seguito le informazioni relative a Quando esce The Princess su Disney+ e il video del trailer ufficiale diffuso dai canali social della piattaforma. The ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022) The, iloriginale Disney Plus con protagonista l’attrice statunitense, è in arrivo sulla piattaforma streaming di proprietà della Disney. Classe 1999, di Los Angeles, laè diventata famosa in Italia per il ruolo da protagonista nella serie televisiva The Kissing Booth di Netflix, dove ha recitato insieme a Joel Courtney e Jacob Elordi. Ora è pronta a conquistare altri migliaia di fan in giro per il mondo interpretando il ruolo di protagonista neld’azione prodotto dai 20th Century Studios, per la regia di Le-Van Kiet. Di seguito le informazioni relative aThesu Disney+ e il video del trailer ufficiale diffuso dai canali social della piattaforma. The ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Quando esce The Princess? Ecco la data di uscita del nuovo film con Joey King #DisneyPlus #DisneyPlusStar… - bellogatto1 : RT @italiadeidolori: Chissà quando esce la carta JOLLY per risolvere tutto il CAOS che è stato creato. Problema-Reazione-Soluzione #NWO… - el_sgnaff : @MT_Meli_ Dovrebbe sapere che a Londra fa fresco e non si esce in maglietta. Ma quando uno è coglione... - FedericoFaller1 : RT @MT_Meli_: Per capire: quando dicono che “Berrettini esce di scena deluso ma con la coscienza a posto” si riferiscono al fatto che non p… - patripatty5 : RT @MT_Meli_: Per capire: quando dicono che “Berrettini esce di scena deluso ma con la coscienza a posto” si riferiscono al fatto che non p… -