Penny Italia acquisisce ancora

(Cernusco sul Naviglio – 29 giugno 2022) - Lo store ex Leader Price di Valenza (AL) diventa uno spazio Penny Cernusco sul Naviglio – 29 giugno 2022 - Penny Italia, grazie alla fiducia dei suoi clienti ed al solido sostegno del Gruppo REWE, continua a crescere non solo in modo organico ma anche attraverso operazioni finanziarie d'acquisto di ramo d'azienda. Quella per l'ex Leader Price di Valenza è quest'anno già la quinta operazione e durante una recente conferenza stampa in occasione del cambio logo dell'insegna Italia, l'amministratore delegato di Penny, Nicola Pierdomenico, ha confermato la volontà - e gli ottimi presupposti - per crescere di certo in modo organico ma anche attraverso ulteriori operazioni d'acquisizione. Il novo spazio Penny di Valenza, apre giovedì 30 giugno, in ...

