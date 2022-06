Obi-Wan Kenobi doveva essere una trilogia: svelati i retroscena sulla serie tv Disney+ (Di mercoledì 29 giugno 2022) Obi-Wan Kenobi, reduce da un enorme successo con la serie tv di Star Wars di Disney+, sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti del magico mondo di Guerre Stellari nei prossimi anni. Obi-Wan Kenobi, 29/6/2022 – Computermagazine.itDel resto il “telefilm” è stato acclamato da fan e addetti ai lavori, ennesimo prodotto sublime dopo il successo di The Mandalorian e Boba Fett. Stuart Beattie, sceneggiatore della serie, ha svelato che inizialmente Obi-Wan Kenobi era stato pensato inizialmente come una trilogia composta da tre lungometraggi, tre film giusto per capirci, e non come una serie tv. Si pensava infatti di costruire la prima stagione di “Ben” come appunto un film, che sarebbe poi proseguito con un secondo ed un terzo capitolo. Il cambio di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Obi-Wan, reduce da un enorme successo con latv di Star Wars di, sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti del magico mondo di Guerre Stellari nei prossimi anni. Obi-Wan, 29/6/2022 – Computermagazine.itDel resto il “telefilm” è stato acclamato da fan e addetti ai lavori, ennesimo prodotto sublime dopo il successo di The Mandalorian e Boba Fett. Stuart Beattie, sceneggiatore della, ha svelato che inizialmente Obi-Wanera stato pensato inizialmente come unacomposta da tre lungometraggi, tre film giusto per capirci, e non come unatv. Si pensava infatti di costruire la prima stagione di “Ben” come appunto un film, che sarebbe poi proseguito con un secondo ed un terzo capitolo. Il cambio di ...

