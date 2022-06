Nato, sì a Svezia e Finlandia: cos’ha avuto in cambio Erdogan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Se due settimane fa, sul sito nicolaporro.it, raccontavamo la ferma posizione di Erdogan contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato; a pochi giorni di distanza, le parti sembrano arrivate definitivamente ad una soluzione. L’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia A Madrid, dove per oggi e domani è programmato il vertice dell’alleanza atlantica, i tre Stati sottoscriveranno un memorandum, volto a superare gli ostacoli che portavano Erdogan a porre il veto sull’ingresso di Helsinki e Stoccolma. Sotto questo profilo, i due Paesi nordici hanno deciso di cooperare con Ankara contro il Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), movimento da sempre sostenuto, non solo militarmente, ma anche offrendo rifugio a trenta curdi che il governo turco ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Se due settimane fa, sul sito nicolaporro.it, raccontavamo la ferma posizione dicontro l’ingresso dinella; a pochi giorni di distanza, le parti sembrano arrivate definitivamente ad una soluzione. L’allargamento dellaA Madrid, dove per oggi e domani è programmato il vertice dell’alleanza atlantica, i tre Stati sottoscriveranno un memorandum, volto a superare gli ostacoli che portavanoa porre il veto sull’ingresso di Helsinki e Stoccolma. Sotto questo profilo, i due Paesi nordici hanno deciso di cooperare con Ankara contro il Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), movimento da sempre sostenuto, non solo militarmente, ma anche offrendo rifugio a trenta curdi che il governo turco ...

