Mondiali Nuoto | nella 10 km Paltrinieri vince l' oro davanti ad Acerenza

EnricoTurcato : Bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto di chi sia Gregorio #Paltrinieri Sempre almeno un oro ai Mondiali nel… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - albetteraty : L'Italia ha appena vinto la medaglia d'argento ai mondiali di nuoto a Budapest nel trampolino misto da 3 metri, ma… - Silvia_Mio86 : RT @tiemaisuccesso: I MONDIALI DI NUOTO SONO LA COSA PIÙ BELLA DI QUESTO 2022, PUNTO. #Budapest2022 -

Con questi risultati, l'Italia consolida il terzo posto nel medagliere dei, con un totale di 19. Nei tuffi invece, Chiara Pellacani si è qualificata per la finale del trampolino da un metro, ...DIRETTA/2022 video streaming Rai: Chiara Pellacani è quarta, oro Cina Due giorni più tardi il girone della nazionale magiara si è concluso con un 18 - 14 alla Georgia, nel quale i ...(Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri medaglia d’oro nella 10 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Argento per Domenico Acerenza che completa la doppietta azzurra.Paltrinieri conquis ...L’azzurro Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’oro nella 10 Km di fondo ai campionati mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Dopo l’oro nei 1500 stile libero in vasca, al ...