Lukaku torna all'Inter: il comunicato UFFICIALE del Chelsea (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Chelsea ha ufficializzato con una nota sul proprio sito il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: l'attaccante belga si trasferisce... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha ufficializzato con una nota sul proprio sito il ritorno di Romeluall': l'attaccante belga si trasferisce...

Pubblicità

Eurosport_IT : ??UFFICIALE: Romelu Lukaku torna all'Inter! ???? Tutti i dettagli del trasferimento: - AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++#Inter, ufficiale: Romelu #Lukaku torna in nerazzurro+++ - monella70 : RT @SBertagna: Si torna sempre dove si è stati felici #Lukaku?????? -