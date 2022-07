Lille, ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lille (Francia) - Dopo un anno di stop Paulo Fonseca torna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il Lille . Il club francese ha annunciato l'ingaggio ufficiale dell'ex allenatore della Roma (contratto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022)(Francia) - Dopo un anno di stoptorna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il. Il club francese ha annunciato l'ingaggiodell'exdella Roma (contratto ...

