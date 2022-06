Juve, Kean verso l'addio. Ma c'è sempre un problema (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sua cessione appare ormai inevitabile, del resto i numeri della sua annata - 6 gol, 3 assist, ma soprattutto solo 1.375 minuti in campo,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) La sua cessione appare ormai inevitabile, del resto i numeri della sua annata - 6 gol, 3 assist, ma soprattutto solo 1.375 minuti in campo,...

Pubblicità

_Morik92_ : #Juve avanti per #Zaniolo. Non solo #Arthur (che ha uno stipendio molto alto), si valuta anche di inserire #Kean co… - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - sportli26181512 : Juve, Kean verso l'addio. Ma c'è sempre un problema: La sua cessione appare ormai inevitabile, del resto i numeri d… - be_marconi : RT @ilbianconerocom: #Juve, per #Kean meno minuti di #Bentancur! Si lavora per la cessione, ma resta sempre un ostacolo -