Instagram, controllo dei volti per verificare l'età degli utenti - Tech - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riconoscimento facciale su Instagram Con un post sul suo blog ufficiale Instagram ha comunicato di aver messo a punto una nuova verifica dell'età degli utenti che, sfruttando l'intelligenza ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riconoscimento facciale suCon un post sul suo blog ufficialeha comunicato di aver messo a punto una nuova verifica dell'etàche, sfruttando l'intelligenza ...

Pubblicità

sofi_casoli : @julieftauri aiuto è tutto il giorno che controllo il sito e Instagram ma nulla?? - Nicola91911 : @itrichi @micaelaedesign dopo il numero ho questa schermata. controllo del bot non mi è uscito.… - Wannabesciampi : Controllo con la dietologa andato bene direi, nonostante 'solo' due chili. Sono contenta, penso di aver trovato la… - QuotidianPost : Instagram controllerà l’età degli iscritti con l’IA - S7Roberta : RT @odiatrice: mi viene in mente Jungkook che dice in live “io controllo tutto” e che poi si va a cercare su Instagram le foto di taehyung… -