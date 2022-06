Incendi: fiamme sul monte Somma, in azione elicottero della Protezione Civile (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Incendio si è sviluppato questo pomeriggio in località Cupa Maresca del monte Somma, nel territorio del comune di Somma Vesuviana. La Protezione Civile della Campania è impegnata nelle operazioni di spegnimento con un proprio elicottero. Già nel 2017 e nel 2021 il versante di Cupa Maresca fu interessato da roghi di vaste dimensioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno si è sviluppato questo pomeriggio in località Cupa Maresca del, nel territorio del comune diVesuviana. LaCampania è impegnata nelle operazioni di spegnimento con un proprio. Già nel 2017 e nel 2021 il versante di Cupa Maresca fu interessato da roghi di vaste dimensioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - anteprima24 : ** #Incendi: fiamme sul monte Somma, In azione elicottero della Protezione Civile ** - pccpla : RT @lercionotizie: #ultimora Roma in fiamme, Gualtieri: 'Incendi ereditati dalla vecchia amministrazione' - AnsaSicilia : Incendi: fiamme nel catanese, evacuate abitazioni. In tutto 74 interventi dei pompieri,rogo più vasto a Grammichele… - PaoloX68 : RT @lercionotizie: #ultimora Roma in fiamme, Gualtieri: 'Incendi ereditati dalla vecchia amministrazione' -