Il leader M5s Giuseppe Conte per oltre un'ora al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il leader del M5s Giuseppe Conte è salito al Quirinale nella serata di mercoledì per un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. La notizia è trapelata da fonti del Movimento. Il confronto è durato oltre un'ora. La presidenza della Repubblica non conferma e non smentisce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

