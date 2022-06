Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato nella notte il bilancio di previsione 2022-2024 e le altre delibere all’ordine del giorno. La delibera sullo schema di bilancio ha avuto il via libera a maggioranza con l’astensione del consigliere Maresca e il voto contrario di Guangi e Palumbo. Nella notte, alla ripresa dei lavori, presenti 28 consiglieri, il Consiglio presieduto da Vincenza Amato ha iniziato l’esame degli ordini del giorno – oltre 6.962 – presentati con riferimento alla delibera di bilancio. Dopo l’approvazione dei primi due ordini del giorno del consigliere Luigi Grimaldi (Misto), l’Aula ha approvato la proposta di una breve sospensione avanzata dal consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Ildihanella notte ildi previsione 2022-2024 e le altre delibere all’ordine del giorno. La delibera sullo schema diha avuto il via libera a maggioranza con l’astensione del consigliere Maresca e il voto contrario di Guangi e Palumbo. Nella notte, alla ripresa dei lavori, presenti 28 consiglieri, ilpresieduto da Vincenza Amato ha iniziato l’esame degli ordini del giorno – oltre 6.962 – presentati con riferimento alla delibera di. Dopo l’approvazione dei primi due ordini del giorno del consigliere Luigi Grimaldi (Misto), l’Aula hala proposta di una breve sospensione avanzata dal consigliere ...

