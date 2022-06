Galatasaray Joao Pedro, accordo a un passo: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo esser stato accostato a diverse squadre italiane, il futuro di Joao Pedro è vicino al Galatasaray Il Galatasaray avrebbe trovato l’accordo con il Cagliari per arrivare all’attaccante Joao Pedro. I turchi vorrebbero mettere sul piatto circa 7 milioni. Una cifra che supera quella della concorrenza di Salernitana e anche del Torino. Lo riporta Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo esser stato accostato a diverse squadre italiane, il futuro diè vicino alIlavrebbe trovato l’con il Cagliari per arrivare all’attaccante. I turchi vorrebbero mettere sul piatto circa 7 milioni. Una cifra che supera quella della concorrenza di Salernitana e anche del Torino. Lo riporta Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

