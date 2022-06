Elezioni a Messina, premio di maggioranza al sindaco Basile. Domani la proclamazione del consiglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del seggio centrale elettorale, il magistrato Corrado Bonanzinga, ha comunicato la decisione finale: alla coalizione a sostegno del sindaco Federico Basile viene assegnato il premio di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il presidente del seggio centrale elettorale, il magistrato Corrado Bonanzinga, ha comunicato la decisione finale: alla coalizione a sostegno delFedericoviene assegnato ildi ...

