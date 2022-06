Cremona | tenta di rapinare una donna | poi aggredisce carabinieri intervenuti | denunciato

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu.(Adnkronos) - Hato diuna, ma lei ha reagito mettendolo in fuga. E quando ilo hanno intercettato, li ha aggrediti a calci e pugni, fino a quando è stato immobilizzato e. E' accaduto a. A finire nei guai è stato un 28enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico. Il giovane aveva individuato la vittima mentre era in compagnia del figlio; l'ha avvicinata e le ha intimato di consegnargli dei soldi altrimenti le avrebbe fatto del male. Lasi è immediatamente rifugiata in un negozio. Poco dopo è uscita e mentre si trovava all'interno di un passaggio pedonale sotto a un'impalcatura se lo è ritrovato alle spalle. Questi le ha bloccato il passaggio con la bicicletta e, in maniera ...

Condividi questo articolo:Milano, 29 giu.(Adnkronos) – Ha tentato di rapinare una donna, ma lei ha reagito mettendolo in fuga. E quando i carabinieri lo hanno intercettato, li ha aggrediti a calci e p ...Cremona - Ha tentato di rapinare della borsa e dei soldi una signora in via Ghisleri, nei pressi di un cantiere edile, ma la donna si è messa a urlare per attirare l'attenzione dei passanti e lo ha me ...