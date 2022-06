Clima, al Consiglio Ue no al compromesso sulle auto inquinanti appoggiato da Cingolani. Ma resta spiraglio per i carburanti sintetici (Di mercoledì 29 giugno 2022) I governi europei hanno trovato nella notte l’accordo sullo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel entro il 2035, già votato dal Parlamento europeo l’8 giugno scorso. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 del 100% per i veicoli nuovi. È stato uno dei dossier più complicati del pacchetto Fit for 55, proposto dalla Commissione Ue a luglio 2021. C’è chi tira un sospiro di sollievo, considerando le premesse della vigilia, e chi ritiene l’accordo insufficiente per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, ma è un dato di fatto che non ci sia stato l’annacquamento cercato da alcuni Paesi, come l’Italia che chiedeva una proroga al 2040 o la possibilità che venisse permesso l’uso di carburanti “non inquinanti2 o sintetici (per i quali si apre uno spiraglio per il futuro, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) I governi europei hanno trovato nella notte l’accordo sullo stop alla vendita di nuovea benzina e diesel entro il 2035, già votato dal Parlamento europeo l’8 giugno scorso. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 del 100% per i veicoli nuovi. È stato uno dei dossier più complicati del pacchetto Fit for 55, proposto dalla Commissione Ue a luglio 2021. C’è chi tira un sospiro di sollievo, considerando le premesse della vigilia, e chi ritiene l’accordo insufficiente per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, ma è un dato di fatto che non ci sia stato l’annacquamento cercato da alcuni Paesi, come l’Italia che chiedeva una proroga al 2040 o la possibilità che venisse permesso l’uso di“non2 o(per i quali si apre unoper il futuro, che ...

