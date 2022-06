Calciomercato Udinese, si guarda in Argentina: occhi su Copetti del Racing (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Udinese: i bianconeri starebbero guardando in casa Racing Avellaneda per rinforzare l’attacco. Piace Copetti L’Udinese cerca rinforzi in attacco e, secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, starebbe guardando in casa Racing Avellaneda; club da cui in passato aveva acquistato Juan Musso. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Enzo Copetti, centravanti classe 1996 per il quale ci sarebbero già stati contatti con l’entourage. L’attaccante ha il passaporto italiano e ha una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari sulla quale però ci sono margini per trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022): i bianconeri starebberondo in casaAvellaneda per rinforzare l’attacco. PiaceL’cerca rinforzi in attacco e, secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, starebbendo in casaAvellaneda; club da cui in passato aveva acquistato Juan Musso. I bianconeri avrebbero messo glisu Enzo, centravanti classe 1996 per il quale ci sarebbero già stati contatti con l’entourage. L’attaccante ha il passaporto italiano e ha una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari sulla quale però ci sono margini per trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

