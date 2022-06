Calciomercato Cagliari, si cerca di chiudere per Lapadula in attacco (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Cagliari, i rossoblu stanno lavorando per chiudere per Lapadula. L’attaccante italo peruviano è la priorità di Liverani La trattativa che coinvolge il trasferimento di Gianluca Lapadula sempre bloccata anche se l’affare si vuole concludere. Il problema starebbe nella distanza tra domanda e offerta per l’acquisto dell’attaccante. Tuttavia, come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, c’è bisogno di trovare gli incastri giusti visto il desiderio di entrambe le parti di chiudere il prima possibile. Il tecnico Liverani lo ha messo in pole nella sua lista e il patron Giulini cerca di accontentarlo. D’altra parte anche la società campana, che non si opporrebbe al trasferimento, chiede il giusto compenso per il cartellino. Novità più concrete si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022), i rossoblu stanno lavorando perper. L’attaccante italo peruviano è la priorità di Liverani La trattativa che coinvolge il trasferimento di Gianlucasempre bloccata anche se l’affare si vuole concludere. Il problema starebbe nella distanza tra domanda e offerta per l’acquisto dell’attaccante. Tuttavia, come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, c’è bisogno di trovare gli incastri giusti visto il desiderio di entrambe le parti diil prima possibile. Il tecnico Liverani lo ha messo in pole nella sua lista e il patron Giulinidi accontentarlo. D’altra parte anche la società campana, che non si opporrebbe al trasferimento, chiede il giusto compenso per il cartellino. Novità più concrete si ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Calciomercato Cagliari, si cerca di chiudere per Lapadula in attacco - serieApallone : ? IL NUOVO DIFENSORE DEL BOLOGNA ? ???? Il difensore greco del #Cagliari #Lykogiannis effettuerà oggi le visite medi… - serieApallone : Joao Pedro: Sportitalia svela il suo futuro: Il Cagliari ad un passo dalla cessione d...... leggi di più sul sito… - CagliariNews24 : Nestorovski #Cagliari, l’attaccante macedone ha in mano l’offerta dei rossoblù: a lui la decisione sul futuro - EmirhanNon : RT @SerieBNewsCom: ????Forte, molteplice interesse per #JoaoPedro in uscita dal #Cagliari: spunta l'opzione #Galatasaray in Turchia https://t… -