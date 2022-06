Calciomercato Cagliari, Lykogiannis e Dalbert via: un nome per rinforzare la fascia sinistra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù perderanno Lykogiannis e Dalbert e dovranno quindi andare a rinforzare la fascia sinistra Il Cagliari, come ricordato anche in conferenza stampa dal neo allenatore Fabio Liverani, dovrà sistemare la corsia di sinistra con Dalbert che non sarà riscattato e Lykogiannis che andrà a parametro zero al Bologna. Come riporta L’Unione Sarda, la soluzione più concreta al momento rimane quella del giovane esterno argentino dell’Inter Franco Carboni per cui il Cagliari proverà ad insistere per strapparlo ai nerazzurri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022): i rossoblù perderannoe dovranno quindi andare alaIl, come ricordato anche in conferenza stampa dal neo allenatore Fabio Liverani, dovrà sistemare la corsia diconche non sarà riscattato eche andrà a parametro zero al Bologna. Come riporta L’Unione Sarda, la soluzione più concreta al momento rimane quella del giovane esterno argentino dell’Inter Franco Carboni per cui ilproverà ad insistere per strapparlo ai nerazzurri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

