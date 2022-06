Borsa Milano cede ( - 1%), giù Unicredit, greggio spinge Eni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piazza Affari appare debole nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,06% a 21.865 punti. Scende a 187,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Piazza Affari appare debole nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,06% a 21.865 punti. Scende a 187,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa Milano cede (-1%), giù Unicredit, greggio spinge Eni: Spread sotto i 188 punti, contrastati titoli e diritti… - zazoomblog : Borsa: Europa debole listini Usa positivi Milano - 11% - #Borsa: #Europa #debole #listini - InvestingItalia : #Borsa Milano storna, giù banche, tonfo Mps, crollano diritti Saipem - - fisco24_info : Borsa: Europa debole, listini Usa positivi, Milano -1,1%: Spread scende a 188 punti, greggio spinge Eni, scivola Mps - rob_milano : RT @AnsaToscana: Nuovo ko in Borsa (-8,5%), per Mps sfida aumento ed esuberi. Titolo in asta di volatilità dopo aver perso ieri il 6,9% #AN… -