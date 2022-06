Benevento | sondaggio per un giovane esterno destro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia e del tecnico Fabio Caserta ci sarebbe anche quello di Edoardo Pierozzi. L’classe 2001 nell’ultimo campionato si è messo in mostra con la maglia dell’Alessandria dimostrando di non patire affatto il salto di categoria dopo l’esperienza alla Pistoiese in serie C. La Fiorentina, che lo aveva ceduto al club piemontese, retrocesso a maggio scorso, ha deciso di riprenderlo per girarlo nuovamente in prestito in serie B. Tra le società interessate c’è anche quella sannita ma la concorrenza potrebbe essere folta visto che unè stato effettuato contestualmente da Cagliari, Modena e Pisa. Per Pierozzi nell’ultimo torneo cadetto 19 presenze, un gol e un assist da...