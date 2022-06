WWE | Logan Paul tornerà a SummerSlam | parola di The Miz

(Di martedì 28 giugno 2022)è una delle web star più popolari al mondo e la sua figura non ha bisogno di presentazioni., dal canto suo è anche un grande appassionato di wrestling e non a caso si è esibito sul quadrato in un tag team match insieme a The Miz nell’ultima edizione di WrestleMania dove hanno sconfitto i Mysterios. Il ritorno Ieri sera a Monday Night Raw, The Miz ha fatto un promo dicendo che il suo caro amicofarà il suo ritorno ae che saranno di nuovo un tag team. L’intervistatore, Kevin Patrick, ha ricordato a Miz di come abbia traditoin quel di WrestleMania, al che il Magnifico ha risposto che non era così, ma che gli stava dando una lezione. Era un momento di insegnamento. Ovviamente non è stato ancora ufficializzato un match per il PPV estivo, ...

Pubblicità

Tuttowrestling : The Miz e Logan Paul di nuovo assieme a SummerSlam #LoganPaul #Summerslam #TheMiz #WWE - Tuttowrestling : Il probabile ritorno di Logan Paul in WWE #LoganPaul #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Logan Paul vicino al ritorno sul ring? - - TSOWrestling : Si avvicina il ritorno di Logan Paul in #WWE? #TSOW // #TSOS -

Tuttowrestling

...ha combattuto anche contro un partecipante navigato come Rey Mysterio e il palco dellaè stata ...Paul è saltato anche su due dei grandi carri contemporanei: i podcast e le cryptovalute. Sul ...La webstar dell'OhioPaul ha fatto la sua entrata a Wrestlemania , l'evento più importante del wrestling e della, indossando al collo una carta Pokémon , il celebre Pikachu Illustrator , che ha raggiunto il ... Il probabile ritorno di Logan Paul in WWE Pimblett has been called out by YouTube star Paul, who has identified the rising star as an opponent for his planned UFC debut with the Liverpudlian vowing to score KO victory ...La notte scorsa si è svolta una nuova puntata di Raw, che ha visto il ritorno di John Cena (CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT) ma non solo, è stato annunciato anche il ritorno di Logan Paul. Durante un ...