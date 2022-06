Wimbledon, Sinner subito vittoria: esordio vincente con Wawrinka (Di martedì 28 giugno 2022) Londra – esordio vincente per Jannik Sinner nel day 1 del main draw maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, scattato sui prati dell’All England Club di Londra. L’altoatesino, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.267 ATP, in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2. esordio da dimenticare invece per Fabio Fognini. Il veterano azzurro, n.63 del ranking, ha ceduto all’olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, in quattro set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4 (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) Londra –per Janniknel day 1 del main draw maschile di, terzo Slam del 2022, scattato sui prati dell’All England Club di Londra. L’altoatesino, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha superato lo svizzero Stan, n.267 ATP, in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2.da dimenticare invece per Fabio Fognini. Il veterano azzurro, n.63 del ranking, ha ceduto all’olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, in quattro set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4 (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

Pubblicità

Eurosport_IT : OTTIMO ESORDIO PER JANNIK! ???? Sinner batte Wawrinka in 4 set e conquista il 2° turno a Wimbledon! ????????… - Eurosport_IT : La prima vittoria sull'erba non si scorda mai ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : Missione compiuta! ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner - skillandbet : ?? Pronostici #Wimbledon ?? ? #Scommesse Consigliate di Oggi ? Possibili Sorprese ? Migliori Quote ? Schedine Vincen… - martablundo : fatemelo godere ancora un po' #sinner #Wimbledon2022 -