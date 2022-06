Via l’ossigeno a Mosca. Il G7 tenta la spallata sul petrolio (Di martedì 28 giugno 2022) Un tetto al petrolio, aspettando il gas. Mentre l’Europa compra tempo sulla possibilità di fissare una soglia al prezzo del metano importato dalla Russia, dalle Alpi bavaresi, dove si è appena concluso il primo G7 formato bellico (una prima riunione dei leader, informale, si tenne a poche ore dall’invasione russa), arriva uno scatto in avanti. Ovvero lavorare a livello tecnico per adottare un tetto al prezzo del petrolio russo, pur di ridurre le entrate petrolifere del Cremlino, mentre continuano i combattimenti in Ucraina. Il tentativo, è la sintesi del comunicato finale lungo 30 pagine, verrà allargato anche al prezzo del gas. “Mentre eliminiamo gradualmente il petrolio russo dai nostri mercati domestici, cercheremo di sviluppare soluzioni che soddisfino i nostri obiettivi di ridurre le entrate russe dagli ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) Un tetto al, aspettando il gas. Mentre l’Europa compra tempo sulla possibilità di fissare una soglia al prezzo del metano importato dalla Russia, dalle Alpi bavaresi, dove si è appena concluso il primo G7 formato bellico (una prima riunione dei leader, informale, si tenne a poche ore dall’invasione russa), arriva uno scatto in avanti. Ovvero lavorare a livello tecnico per adottare un tetto al prezzo delrusso, pur di ridurre le entrate petrolifere del Cremlino, mentre continuano i combattimenti in Ucraina. Iltivo, è la sintesi del comunicato finale lungo 30 pagine, verrà allargato anche al prezzo del gas. “Mentre eliminiamo gradualmente ilrusso dai nostri mercati domestici, cercheremo di sviluppare soluzioni che soddisfino i nostri obiettivi di ridurre le entrate russe dagli ...

