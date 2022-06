Usa, un giudice blocca il divieto di aborto in Louisiana. Primo stop alle “Trigger law” (Di martedì 28 giugno 2022) Se i nove supremi giudici statunitensi avevano autorizzato i singoli Stati americani ad introdurre leggi che vietano l’aborto, c’è un altro giudice, in Lousiana, che ha bloccato l’applicazione automatica del divieto dell’aborto in tutto lo Stato, in seguito proprio alla sentenza della Corte Suprema Usa sul noto precedente della Roe v. Wade. Le manifestazioni invadono le strade americaneLa lunga battaglia sulla questione dell’aborto In Louisiana, come in Kentucky e South Dakota, il divieto di aborto era entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo tribunale. E quello governato dal democratico John Bel Edwards è uno 13 stati che hanno adottato cosiddette Trigger law, ‘leggi grilletto’, pronte ad essere ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) Se i nove supremi giudici statunitensi avevano autorizzato i singoli Stati americani ad introdurre leggi che vietano l’, c’è un altro, in Lousiana, che hato l’applicazione automatica deldell’in tutto lo Stato, in seguito proprio alla sentenza della Corte Suprema Usa sul noto precedente della Roe v. Wade. Le manifestazioni invadono le strade americaneLa lunga battaglia sulla questione dell’In, come in Kentucky e South Dakota, ildiera entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo tribunale. E quello governato dal democratico John Bel Edwards è uno 13 stati che hanno adottato cosiddettelaw, ‘leggi grilletto’, pronte ad essere ...

