Ultime Notizie – F1 | Piquet nella bufera per frasi razziste su Hamilton

Il tema del razzismo tiene banco in F1. Tutto inizia con un post pubblicato su Twitter dall'account ufficiale della F1: "Il linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile, non può trovare spazio in alcuna forma all'interno della società. Lewis è un ambasciatore incredibile del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l'inclusione e la diversità sono una lezione per tante persone e anche la F1 è coinvolta e impegnata in questa direzione". Poco dopo è arrivato anche un comunicato ufficiale della Fia che si allinea alla nota della F1: "La Fia condanna fortemente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, non devono trovare spazio nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewis Hamilton e sosteniamo pienamente il suo impegno per l'uguaglianza, la diversità e ...

