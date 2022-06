Ucraina, ultime notizie. Moody’s conferma default Russia, altre insolvenze possibili (Di martedì 28 giugno 2022) Al momento è di 18 morti e 59 feriti il bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale dell’Ucraina centrale. “Crimine di guerra”, lo definisce il G7. Un attacco “crudele e atroce”, per Biden. Un “atto terroristico spudorato”, secondo Zelensky. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu, su richiesta di Kiev Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 giugno 2022) Al momento è di 18 morti e 59 feriti il bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale dell’centrale. “Crimine di guerra”, lo definisce il G7. Un attacco “crudele e atroce”, per Biden. Un “atto terroristico spudorato”, secondo Zelensky. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu, su richiesta di Kiev

Pubblicità

sole24ore : ?? #MarioDraghi, uniti su #Kiev, se perde perdono le democrazie: - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Moody’s conferma default #Russia, altre insolvenze possibili. ?? Ambasciatore #Antonov… - Ecatetriformis : 'L'umore è cambiato molto nelle ultime settimane, poiché l'Ucraina per respingere l'offensiva russa nel Donbass ha… - infoitinterno : Ucraina, ultime notizie. Oggi vertice Nato a Madrid. Usa valutano rafforzamento truppe in Polonia - AMarco1987 : Ucraina, ultime notizie. Oggi vertice Nato a Madrid. Usa valutano rafforzamento truppe in Polonia - Il Sole 24 ORE… -