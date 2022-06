Uccisa due volte - Il caso Pomarelli da stasera su Crime+Investigation in prima visione assoluta (Di martedì 28 giugno 2022) Da stasera su Crime+Investigation, alle 22:55 e in prima visione assoluta, va in onda Uccisa due volte - Il caso Pomarelli, lo speciale che racconta il lesbicidio di Elisa Pomarelli. Uccisa due volte - Il caso Pomarelli è la nuova produzione originale, in prima visione assoluta da stasera su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) alle 22:55, che racconta la storia di un lesbicidio non riconosciuto e in quanto tale sottovalutato dalla giustizia e dai media italiani. Il caso Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli scompaiono tra le colline ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022) Dasu, alle 22:55 e in, va in ondadue- Il, lo speciale che racconta il lesbicidio di Elisadue- Ilè la nuova produzione originale, indasu(canale 119 di Sky) alle 22:55, che racconta la storia di un lesbicidio non riconosciuto e in quanto tale sottovalutato dalla giustizia e dai media italiani. IlMassimo Sebastiani e Elisascompaiono tra le colline ...

