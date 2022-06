Truffa Superbonus 110% in Campania | 143 indagati | sequestrati 772 milioni di euro

Pubblicità

Una vasta operazione della Guardia di finanza di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ha portato a un maxi sequestro di crediti derivanti da bonus edilizi e di locazione per oltre 772 milioni di ...Il 70 percento delle persone coinvolte nella presuntapercepivano il reddito di cittadinanza, o comunque ne avevano fatto richiesta. Tra i titolari dei crediti, oltre al carcerato, figurano ...La maxi frode è stata scoperta grazie alla Guardia di Finanza di Napoli. I soldi riguardavano crediti edilizi e di locazione.Sequestrati oltre 772 milioni di euro. I soggetti sono per la maggior parte percettori del Reddito di cittadinanza residenti nella provincia di Napoli e Caserta, ma figurano anche parcheggiatori abusi ...